長岡市は16日、市内で初めて「緊急銃猟」を実施したと発表しました。市によりますと16日午後0時30分頃、長岡市濁沢町で、柿の木に登っている子グマ1頭が目撃される情報がありました。この情報をうけ、市と猟友会メンバーで構成される市鳥獣被害対策実施隊、長岡警察署が現地を確認し、人の生活圏であることから、周辺道路の交通規制を行い地域住民への呼び掛けや、安全確保を確認したうえで、午後2時35分に緊急銃猟を実施、