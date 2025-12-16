ついに最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。「中村蒼「あ、流星も変わっちゃったんだな…って」橋本愛「本番での＜うぉていさん＞にいい加減にしろと」『べらぼう』爆笑エピソード12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」では”かたき討ち”を終えた後の蔦重の人生が放送されました。一方、蔦重の最期について、あの「べらぼう」な展開が実際に記録に残っていたというこ