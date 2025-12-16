韓国プロ野球（KBO）のキウム・ヒーローズは16日、ヤクルトから戦力外となっていた金久保優斗投手（26）の獲得を発表した。年俸10万ドル、出来高3万ドルの総額13万ドルとされている。金久保は2017年のドラフト5位指名でヤクルトに入団し、2020年にデビュー。2021年にはプロ初勝利を挙げるなどNPB通算34試合に登板した。今季は自己最多の12試合に登板するも、0勝1敗1ホールド、防御率7.71という成績に終わり、シーズン終了後に