¤Î¤¾¤­¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ä½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(26)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¥¦¥ë¥Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤À¡Á¡¢¤É¤³¤ÎÈþ¿Í¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ð¤ê¤«¤ï¡¼¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤Ç¤·¤³¥©¥©¥©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍè¤¿