¹õ¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¸µÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬¡¢¤±¤ä¤­ºä46¤ª¤è¤ÓÝ°ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¾Ð´é¤Ç¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¹õ¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤í¤¤¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÝ°ºä46¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢µã¤±¤Æ¤­¤¿¡×¡Ö¤±¤ä