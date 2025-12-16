NECの佐野航大が現地で高い評価を受けている。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えた。佐野、塩貝健人、小川航基の日本人３選手が所属するNECは、12月13日に開催されたエールディビジ第16節でテルスターと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。勝点１を持ち帰ったゲームで、先発した佐野は決定的な仕事をこなす。１−２で迎えた77分、ペナルティエリア内左で味方のパスを絶妙なタッチでコントロールして敵を置き去り