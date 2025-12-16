浜松市は12月15日、市内にある静岡大学浜松キャンパス（情報学部・工学部・電子工学研究所）、浜松医科大学と包括連携協定を結びました。両大学が統合・再編問題に揺れる中、浜松市の中野祐介市長は「正直待ってはいられない」と連携強化に乗り出しました。 この協定は、浜松市と両大学が教育や学術研究、健康・医療・福祉、さらに産業振興の各分野で互いに協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与していくことが目的です。 浜松