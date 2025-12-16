アイドルグループ・HKT48は16日、公式サイトにて、あす17日の公演を中止とすることを発表した。【画像】12月14日HKT48 19th「オンライン握手会」第8部以降 中止のお知らせ発表で「【12月17日】劇場公演中止のご案内」と題し、「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました」と報告。「何卒、ご理解を賜りますようお願