人気アイドルユニット「おニャン子クラブ」出身の歌手でタレント・渡辺美奈代（５６）が１５日、ブログを更新。ドレスアップし、夫婦で松田聖子のディナーショーを楽しんだことを報告した。夫婦で聖子のディナーショーに出かけるのは恒例となりつつあり、「今年も最高のステージとお心遣いに感動しっぱなしの２人でした」と黒コーデでドレスアップした写真をアップ。黒いドレス姿の渡辺はシャネルのバッグに毛皮、実業家の夫も