東京・足立区で車が暴走し14人が死傷した事件で、逮捕された男が死亡した女性をはねる9m手前から車を急加速していたことがわかりました。【映像】連行される横尾容疑者の様子横尾優祐容疑者（37）は足立区で先月、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）を車ではねて死亡させた危険運転致死などの疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、横尾容疑者はテスタドさんをはねる9m手前から急加速してい