東京証券取引所16日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。前日の米国市場で、ハイテク株主体の株価指数が下落した流れを引き継いだ。終値は前日比784円82銭安の4万9383円29銭と、節目の5万円を割り込んだ。東証株価指数（TOPIX）は60.97ポイント安の3370.50。出来高は約22億4365万株だった。