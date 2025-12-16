ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。▽賞金ランク6位・馬場貴也（41＝滋賀）「最高の舞台で最終日、最高の笑顔で終われるよう頑張ります」