ボクシング３大世界戦（１７日、両国国技館）の前日計量が１６日、都内で行われ、出場６選手はすべて１回目でパスした。ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦（上限体重５３・５キロ）は正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）と暫定王者ノニト・ドネアともに５３・４キロだった。堤は自身が有利の予想にもドネアの強打を警戒し、「疲れる１２ラウンドにはなるなという感じ」と覚悟した。計量後の写真撮影では、横並びになった元５階