西武から現役ドラフトでオリックスに移籍した平沼翔太外野手が、大阪・舞洲の球団施設で入団会見を行った。今季はオリックス戦でカード別最高の打率３割４分４厘を記録した「オリキラー」。外野登録だが、遊撃と中堅を除くポジションを守れるのも武器だ。来季がプロ１１年目で、規定打席は未経験。「自分自身、まだプロに入って殻を破れていない。ひと花咲かせたい」と意気込んだ。敦賀気比ＯＢでもあり、先輩の西川を意識！？