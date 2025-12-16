EXILE MAKIDAI  EXILE MAKIDAIが16日、『栄区制40周年スペシャルサポーター』に就任した。地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社LDH JAPANと横浜市栄区は、2026年11月3日に栄区が区制40周年を迎えるにあたり、2025年を通して地元出身でLDH JAPAN所属のEXILE MAKIDAIを介して栄区の魅力発信動画の制作や公開授業の実施など様々な連携を積み重ねてきた。2026年1月6日に実施される『栄区制40周年