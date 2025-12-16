「METROCK2026」 「METROCK2026」の開催が決定した。５月16日・17日に東京都江東区・海の森公園で「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」を、５月30日・31日に大阪府堺市・海とのふれあい広場で 「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」を開催する。 来たる2026年のメトロックは、『EXPO 2025 大阪・関西万博』開催期間中の諸事情を考慮して2025年は実施を見送った大阪公演も復活し、東京＆大阪の