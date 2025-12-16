NZドル、午前中に今日の安値を更新も、反発＝オセアニア為替概況 昨日ブレマンNZ中銀総裁の早期利上げの可能性に言及した発言で売りが出たNZドル。今日も午前中に売りが強まり.5758と昨日安値0.5766を下回る展開となった。もっともNZ政府が2030年までに財政が黒字に復帰との見通しを示したこともあって、その後はNZドルが反発。午後に0.5780台を付けた。対円では円高の影響が89円23銭まで下げている。 豪ドルドルは0.66台前