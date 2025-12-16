【英国】 ILO失業率（10月）16:00 予想5.1%前回5.0%（ILO失業率) 雇用統計（11月）16:00 予想N/A前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.9万件（失業保険申請件数) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30 予想N/A前回51.3 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30 予想N/A前回50.2 【香港】 雇用統計（11月）17:30 予想3.8%前回3.8%（