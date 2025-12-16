株安など受けて円高優勢、今晩の米雇用統計には警戒感＝東京為替概況 ドル円は昨日の安値を下回るなどドル安・円高が優勢となったが、値幅は抑えられている。週末の日銀会合での利上げ見通しなどもあり、昨日から円買いが優勢。昨日は155円99銭から一時154円80銭台まで下げた後、NY午後に155円40銭前後まで反発した。少し値を落として155円20銭台で朝の取引をスタート。朝から円買いが優勢で昨日の安値を割り込み