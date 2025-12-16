８日、包頭の万水泉南駅の南ヤードで試験運行する重量貨物列車群。（フフホト＝新華社配信／宋高傑）【新華社フフホト12月16日】中国内モンゴル自治区包頭と陝西省神木を結ぶ包神鉄路でこのほど、重量貨物の輸送を担う複数の貨物列車を物理的に連結せず一体的に制御して運行する試験が行われ、総積載量3万5千トン規模の列車群の走行に成功した。試験では、5千トン級の重量貨物列車7本が内モンゴル区間の複数の駅で仮想的に「連