元女子バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が、14日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、現役引退のきっかけについて語った。小4で競技を始め、04年アテネ、08年北京と2度の五輪を経験。10年の世界選手権では銅メダルを獲得し、19年に引退した。幼いころからバレー漬けだった人生。それだけに、引退の決断には不安もあったという。「バレーボールがなくなると自分の価値がなくなると思