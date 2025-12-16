福島県は１５日、中通り地域と会津地域に同日を期限に発令していたツキノワグマ出没警報を来年１月１５日まで延長すると発表した。浜通り地域の出没注意報も同日まで延長した。１２月に入ってからも目撃が相次いでおり、警戒を緩めないよう呼びかけている。県によると、今年度の県内での目撃件数は１４日時点で１９４４件と昨年度（６１８件）の３倍超に上り、１２月も昨年の２１件に対して今年は既に４９件となっている。ブナ