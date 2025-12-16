タレントの今田耕司が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、千鳥の大悟が番組を降板を申し入れた当日の様子を明かした。今田は独身男性芸人の会「アローン会」会員のチュートリアル徳井義実と居酒屋談義。その中で「話題は巷を騒がせたあのゴシップ」というテロップがでて、今田は「吉本と○○は揉めてんのかいな」と言い出し、徳井は「らしいですね。あの一件ですかね、大悟の」とうなずき、今田は「もめてはないよな、