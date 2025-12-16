12月14日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のライブ配信にリアルタイムでコメントして反応をもらうことを目指す企画「ライブ配信でレスもらえるかクイズ」が放送された。ふだんテレビ番組などではテンション高くギャグを披露する芸人が配信で見せた“違う顔”に、スタジオではブーイングが巻き起こり…。【映像】「いつも全力でやってくれるやん！」スタジオが嘆いたワタリ119の配信今回は、芸能人のライブ配信を覗き見する企画