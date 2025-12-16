【第11話】 12月16日公開 【拡大画像へ】 講談社は12月16日、相沢春芳氏によるマンガ「牛山さん」の第11話「足が弱い」をヤンマガwebにて公開した。 本作は湿度高めな牛系ヒロイン・牛山さんによる、動物うんちくも学べるコメディ作品。第11話では、体育の授業中、走るのが遅いコウモリの背後に牛山さんが迫ってきて……。 現在本作はヤンマガwebにて全話が無料公開されている。