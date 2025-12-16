新発田市で15日午後3時半頃、住宅が燃える火事がありました。この火事で住人の60代女性が顔面にやけどを負い、病院に搬送されましたが命に別状はありません。警察や消防によりますと、火事があったのは新発田市新栄町2の木造2階建て住宅で約192平方メートルが全焼。この住宅のカーポートが半焼したほか隣接する事業所に延焼し部分焼となりました。パトロール中の警察官などから「2階から炎が上がっている