横浜F・マリノスは16日、DF渡邊泰基(26)、DF加藤蓮(25)、MF木村卓斗(25)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約に合意したと発表した。今季の横浜FMは一時J1最下位に沈むなど苦戦を強いられたが、最終的に15位で残留を達成。リーグ戦での成績は渡邊が9試合出場、加藤が27試合出場、木村が1試合出場となっている。クラブは同日午前、GK飯倉大樹(39)、FW宮市亮(33)、DF松原健(32)、