グラビアアイドルの鈴原すずさんが14日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、「2025Jリーグアウォーズ」に招待されて参加したことを報告した。現在20歳の鈴原さんは、サッカー審判員3級の資格を持ち、以前からFC東京サポーターであることを公言。「今年も貴重なこの場に参加させていただけたこと、大変光栄に思います。とっても嬉しいです!」と綴り、青いドレス姿の写真を披露した。また、各賞を受賞し