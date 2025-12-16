BE:FIRSTが12月15日に出演した音楽番組『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』のオフショットを披露した。 ■BE:FIRSTが『CDTV』で「夢中」＆クリスマスの名曲を披露 BE:FIRSTは番組で「Santa Claus Is Coming to Town」のカバーと「夢中」をパフォーマンス。Instagramではクリスマス感あふれる衣装に身を包んだ6人それぞれのソロショットが投稿されている。 JUNON（ジュノン）は真っ白なふわふわのボ