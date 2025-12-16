ホシザキ [東証Ｐ] が12月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の105円→115円(前期は105円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、利益配分を経営上重要な政策として認識しており、将来にわたる安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を図るとともに、当社及び当社グループの財務状況、収益状況等を総合的