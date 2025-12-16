星野リゾート・リート投資法人 [東証Ｒ] が12月16日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比32.1％増の35.5億円に拡大し、26年4月期も前期比7.0％増の38億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を6000円→6077円(前の期は4615円)に増額し、今期は6500円にする方針とした。 株探ニュース