16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ14227810.3 41620 ２. 野村日経平均 2845994.4 51310 ３. 日経Ｄインバ 2029834.36072 ４. 純金信託 1462634.9 20330