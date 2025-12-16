社会人野球のジェイプロジェクトの監督に、今季まで巨人でヘッドコーチを務めた二岡智宏氏（49）が就任することが分かった。09年創部のジェイプロジェクトはヤマハ、トヨタ自動車、西濃運輸など強豪ひしめく東海地区に所属。これまでに2度、都市対抗に出場している。今年の東海2次予選では勝ち上がれずに、出場はならなかった。二岡氏は98年ドラフト2位（逆指名）で巨人入り。08年オフに日本ハムにトレードで移籍し、14年1月