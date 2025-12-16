電動工具の製造に必要な金型を下請け業者に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は１６日、東証プライム上場の大手電動工具メーカー「マキタ」（愛知県安城市）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、マキタは遅くとも昨年１月から今年９月まで、発注の見通しがないにもかかわらず、電動工具を製造する際に必要な自社所有の金型３２１４個を、下請け業者８４社に無