俳優の山下智久（40）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。小学校時代の友人が小学生時代を暴露した。山下の友人の森越さんは「うちの小学校平和だったし、小学生同士のけんかってつかみ合いみたいなものしかないんですけど、山下が転校してきてけんかをしたときに“殴る”ケンカを。急に持ち込まれた感じですね」と暴露した。くりぃむしちゅー上田晋也は「前の学校ではそういうケンカをしてたわけ？