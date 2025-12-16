ライソンは、創業49年の業務用洗剤メーカーと共同開発した「風呂釜パイプバスターZ」を、2025年11月下旬より順次発売した。酸性とアルカリ性の2種類の洗剤を使い、浴槽につながる追いだき配管内の水アカやカビ・皮脂などの汚れを落とす洗浄セット。酸性のA剤が水垢やサビに、アルカリ性のB剤が皮脂などの汚れや雑菌に作用し、特製のシリコン製容器「洗浄カップ」を使用することで、洗浄剤の高い濃度を維持し、効率的に汚れを落とす