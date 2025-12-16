NHKは16日、受信料の学生免除に関して、“年収の壁”の引き上げに伴い、来年1月から「前年の年間収入が187万円以下」に変更すると発表した。NHKNHKでは、親元などから離れて暮らし、扶養されている学生や奨学金を受給している学生、それに年間収入が一定額以下の学生等を対象に、受信料を全額免除としている。この年間収入の金額については、これまで学生本人の「前年の年間収入が130万円以下」の場合、免除の対象となるとしていた