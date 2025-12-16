オリックス・頓宮裕真捕手が大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１５００万円増の年俸８５００万円でサインした。今季は岸田監督の就任とともに主将を志願し、大役を全う。正一塁手として２年ぶりに規定打席をクリアすると、１２９試合、５２５打席、５４打点はすべて自己最高の成績だった。ここ２年は捕手としての出場がないが、来季も捕手登録を継続予定。「僕が捕手をやると決めたので。バッテリー会に行くか、野手会に