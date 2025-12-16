syudouの新曲「暴露」が、来年1月13日よりスタートするフジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』のオープニング主題歌に決定した。『東京P.D.警視庁広報２係』は福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ系の2026年1月期火9ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く広報と捜査現