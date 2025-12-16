Ｊリーグは１６日、Ｊ２の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに「優秀選手賞（Ｊ２）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。藤枝ＭＹＦＣからは、ＭＦ浅倉廉（２４）が選出された。地元の静岡学園から拓大を経て、２０２３年から藤枝でプロキャリアをスタート。今季は自身キャリアハイとなる２７試合に出場し、９得点を記録した。チームを通じて「今シーズンは色々な人の支えがあり、個人としてはとても成長