西武は１７日、前巨人の高橋礼投手と育成選手契約を結んだと発表した。背番号は１３６。高橋は専大松戸から専大に進み、２０１７年ドラフト２位でソフトバンクに入団。右下手からの速球を武器として１９年には２３試合すべてに先発して１２勝を挙げて新人王を獲得した。２３年にトレードで巨人へ移籍したが２４年は２勝に終わり、今季は１軍登板がないまま戦力外通告を受けて１１月の１２球団合同トライアウトに参加していた。