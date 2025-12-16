朴正熙（パク・チョンヒ）元大統領の孫であるパク・セヒョン氏（20）が、海兵隊兵士第1323期を修了した。16日、韓国軍によると、今月4日、慶尚北道浦項市（キョンサンブクド・ポハンシ）の海兵隊教育訓練団で海兵隊兵士第1323期の修了式が行われた。修了式には、米海兵隊「CAMP MUJUK」部隊長、海兵隊戦友会関係者、新兵家族など約3000人が出席した。修了式は国防広報院のKFNユーチューブ（YouTube）チャンネルでライブ配信され、