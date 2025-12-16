高市早苗首相の「台湾有事における日本介入可能」発言をきっかけに触発した中日間の対立が長期化する状況だ。中国はこの発言の撤回を公式的に要求し、外交・軍事・経済の全般で圧力の強度を高めている。単純な外交的舌戦でなく、両国関係の構造的緊張がまた水面上に浮上している。今回の葛藤の出発点となった高市首相の発言は、第2次安倍内閣が2016年に制定した安全保障法制に基づく。この法制は、台湾周辺で米軍と中国軍が武力衝