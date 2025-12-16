年末年始の自分へのご褒美や手土産にもぴったりの、多彩な焼き菓子・和菓子を展開する「ファミリーマート」そんな焼き菓子と和菓子の年間ベストセラーが発表されました☆ ファミリーマート 焼き菓子・和菓子 年間ベストセラーまとめ 取扱店舗：ファミリーマート ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」では、「こだわりのフィナンシェ」「つぶあんどら焼き」など年末の”自分へのご褒美”にぴ