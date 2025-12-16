ＣＡＤ技術でデザインされた文様。（資料写真、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト12月16日】中国内モンゴル自治区赤峰市巴林（バイリン）右旗の無形文化遺産工房では、コンピューター支援設計（CAD）技術がモンゴル族の伝統的な文様に新たな命を吹き込んでいる。定番の草原文様をデジタルデータで分解、再構築することで、設計サイクルが3割短縮され、以前は数日かかっていた図案のデザインが今では短時間で正確に実現で