特定非営利活動法人地域ひといきによる、創立20周年を記念したイベント「夢に向かい講演会」および劇団天文座による公演「終着のポータラカ」が開催されます。2026年1月4日(日)、大阪府高槻市のトリシマホールにて実施される特別な一日です。 地域ひといき「夢に向かい講演会／終着のポータラカ」 開催日：2026年1月4日(日)会場：大阪府高槻市トリシマホール（高槻市野見町6-8）時間：講演会 12:00〜17:00 ／ 演劇