お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が、15日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！』（月〜木曜後11：30、土曜深0：00）に出演。新幹線での不快な出来事を語った。【写真】“世界に一つだけの棚”に観葉植物が飾られた坪倉の自宅ショット番組冒頭で「そんな顔する？ってことが最近あって」と切り出した。名古屋で仕事があって、新幹線で東京まで帰る際、スタッフが用意してくれたチケットがあったが、予定より1時間