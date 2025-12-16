自民党の高市早苗総裁（左）、日本維新の会の吉村洋文代表高市早苗首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村洋文代表は16日、国会内で会談した。両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案の扱いを協議し、記者会見する。野党は法案を批判しており、両党首は会期を延長しても成立は困難とみて今国会での成立断念を確認する方向だ。来年の通常国会で議論を継続し、選挙制度改革と併せて削減を目指す方針を申し合わせるとみられ