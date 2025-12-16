内閣府は、自衛隊の基地など重要施設周辺の土地や建物の、昨年度の取得状況を調査し、外国人や外国系法人による取得が全体の3.1パーセントにのぼったと明らかにしました。内閣府は、重要土地等調査法をもとに、自衛隊やアメリカ軍基地などの重要施設の周辺およそ1キロや国境の離島などを「注視区域」に指定し、土地の利用状況などを調べています。内閣府は、16日、昨年度の調査結果を公表し、11万3827の土地や建物が取得され、その