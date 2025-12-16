中国の国連大使が安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理の発言を撤回するよう改めて求めました。日本の国連大使は「根拠のない発言だ」と反論しています。国際平和などについて議論する安保理の会合で15日、中国の傅聡国連大使は高市総理の発言について、「時代に逆らうもので言語道断だ」と改めて撤回するよう訴えました。さらに「中国の内政への露骨な干渉」であり、「アジアと世界の平和に深刻なリスクをもたらす」